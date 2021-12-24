Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно обновить программу и перейти в раздел "Праздничные события".
В приложении " Киев Цифровой " теперь можно узнать о праздничных событиях.
В этом году в приложении появилось много полезных для киевлян функций и еще больше создатели планируют запустить в новом году.
Недавно разработчики обновили раздел с афишами, благодаря которому жители столицы теперь смогут узнать все праздничные события, которые происходят в нашем городе.
Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно лишь обновить программу и перейти в раздел "Праздничные события", где уже собраны все рождественские мероприятия, концерты, а также локации со сказочными эльфами и другими героями новогодних праздников.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.
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