В приложении "Киев Цифровой" теперь можно узнать о праздничных событиях

В приложении "Киев Цифровой" теперь можно узнать о праздничных событиях

Чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно обновить программу и перейти в раздел "Праздничные события".

В приложении " Киев Цифровой " теперь можно узнать о праздничных событиях.

В этом году в приложении появилось много полезных для киевлян функций и еще больше создатели планируют запустить в новом году.

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Недавно разработчики обновили раздел с афишами, благодаря которому жители столицы теперь смогут узнать все праздничные события, которые происходят в нашем городе.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, достаточно лишь обновить программу и перейти в раздел "Праздничные события", где уже собраны все рождественские мероприятия, концерты, а также локации со сказочными эльфами и другими героями новогодних праздников.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

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