Лист металла упал прямо перед пешеходом: подземный переход на Оболони находится в угрожающем состоянии

Лист металла упал прямо перед пешеходом: подземный переход на Оболони находится в угрожающем состоянии

Металлическая конструкция на потолке, которую коммунальщики обещали снять еще осенью, просто прогнила.

В Киеве на Оболони подземный переход находится в угрожающем состоянии.

Опасный переход расположен на пересечении улицы Героев Днепра и проспекта Героев Сталинграда.

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Об этом сообщает паблик "Киев Сейчас".

"Один из трех подземных переходов на пересечении улицы Героев Днепра и проспекта Героев Сталинграда – в ужасном состоянии. Металлическая конструкция, которую коммунальщики обещали снять еще осенью, просто прогнила. Один из лтстов уже успел отвалиться прямо перед пешеходом, пока тот шел по подземному переходу", — говорится в сообщении.

Теперь коммунальщики обещают "рассмотреть возможность ремонта" в течение 2022 года.

Ранее уже сообщалось, что в Киеве с потолка подземного перехода возле станции метро "Героев Днепра" падают камни.

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