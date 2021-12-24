Лист металла упал прямо перед пешеходом: подземный переход на Оболони находится в угрожающем состоянии

Металлическая конструкция на потолке, которую коммунальщики обещали снять еще осенью, просто прогнила.
В Киеве на Оболони подземный переход находится в угрожающем состоянии.
Опасный переход расположен на пересечении улицы Героев Днепра и проспекта Героев Сталинграда.
Об этом сообщает паблик "Киев Сейчас".
"Один из трех подземных переходов на пересечении улицы Героев Днепра и проспекта Героев Сталинграда – в ужасном состоянии. Металлическая конструкция, которую коммунальщики обещали снять еще осенью, просто прогнила. Один из лтстов уже успел отвалиться прямо перед пешеходом, пока тот шел по подземному переходу", — говорится в сообщении.
Теперь коммунальщики обещают "рассмотреть возможность ремонта" в течение 2022 года.
Ранее уже сообщалось, что в Киеве с потолка подземного перехода возле станции метро "Героев Днепра" падают камни.
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