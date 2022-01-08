"Они не одни": в небе над Киевом пролетел огромный флаг Казахстана

"Они не одни": в небе над Киевом пролетел огромный флаг Казахстана

Флаг поднял дрон.

В небе над Киевом сегодня пролетели 32 квадратных метра голубовато-желтого флага Казахстана.

Об этом рассказали в ТСН.19:30 за 8 января.

Сообщество владельцев дронов сделало это как знак солидарности и поддержки граждан Казахстана. Специальный дрон поднял гигантский флаг над Майданом Незалежности и Аллеей героев "Небесной сотни".

Организаторы уверяют, что место выбирали символическое. Они назвали флаг в небе своим протестом против военного вмешательства иностранных стран в дела Казахстана под предлогом миротворческих операций.

"Мы поддерживаем их, чтобы они знали: они не одни. У нас происходило то же самое, между нами никаких границ нет. Хотелось бы привлечь внимание людей к этой ситуации", — говорит соорганизатор акции Виталий Шевчук.

Сообщество владельцев дронов выразило поддержку гражданам Казахстана | Новости мира

Напомним, несколько дней подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Уже 7 января вечером власти Казахстана сообщили о взятии под контроль городов и почти полном восстановлении порядка.

Читайте также: