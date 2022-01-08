В Киеве жители многоэтажки отапливают дом дровами: фото

К дому не подведены никакие коммуникации (газа нет, равно как и централизованного водоснабжения и канализации).

В Киеве жители многоэтажки отапливают дом дровами.

В жилом комплексе "Кузьминский-2" возле Сырецкого парка начала работу твердотопливная котельная.

Об этом написал очевидец Владимир Гуцул в Facebook.

"К дому не подведены никакие коммуникации (газа нет, равно как и централизованного водоснабжения и канализации). Единственное что есть — это электрические кабели, которые шли на строительную площадку. А значит, жильцы платят за свет в несколько раз больше, чем остальные киевляне", – написал он.

ЖК "Кузьминский-2" связывают с беглым застройщиком Анатолием Войцеховским – основателем группы компаний "Укогруп". 14 незаконных объектов Войцеховского арестовали в феврале 2019 года.

Сам Войцеховский сбежал в Польшу, ЖК "Кузьминский-2" не достроили. К дому не подвели никакие коммуникации: нет ни газа, ни централизованного водоснабжения, ни канализации. Так что жители вынуждены отапливать многоэтажку дровами, причем они делают это не первый год.

Напомним, в ноябре 2020 года ТСН.ua уже сообщал о проблемах жителей "Кузьминского-2". Тогда жители рассказывали, что через неделю они сжигают фуру леса, чтобы в квартирах было тепло. Отмечалось, что в здании система отопления сделана с нарушением противопожарных норм. Жители частного сектора рядом с ЖК "Кузьминский-2" неоднократно путали дым, идущий из трубы многоэтажки, с пожаром и вызывали спасателей.

Киевляне вынуждены отапливать 20-этажные дома дровами

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