"Вони не одні": у небі над Києвом пролетів величезний прапор Казахстану

"Вони не одні": у небі над Києвом пролетів величезний прапор Казахстану

Стяг підняв дрон.

У небі над Києвом сьогодні пролетіли 32 квадратних метри блакитно-жовтого прапора Казахстану.

Про це розповіли у ТСН.19:30 за 8 січня.

Спільнота власників дронів зробила це як знак солідарності та підтримки громадян Казахстану. Спеціальний дрон підняв гігантський прапор над Майданом Незалежності та Алеєю героїв "Небесної сотні".

Організатори запевняють, що місце обирали символічне. Вони назвали прапор у небі своїм протестом проти військового втручання іноземних країн у справи Казахстану під виглядом миротворчих операцій.

"Ми підтримуємо їх, щоб вони знали: вони не одні. У нас відбувалося таке саме, між нами жодних кордонів немає. Хотілося б привернути увагу людей до цієї ситуації", - каже співорганізатор акції Віталій Шевчук.

Спільнота дронів висловила підтримку громадянам Казахстану | Новини світу

Нагадаємо, декілька днів поспіль у Казахстані тривали протести через ціну на газ. У деяких містах поліція жорстоко затримувала мітингувальників. Найжорстокіші сутички відбулися 5 січня, коли в країні почали орудувати мародери.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку. Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОКДБ) почали прибувати миротворчі сили.

Вже 7 січня ввечері влада Казахстану повідомила про взяття під контроль міст і майже повне відновлення порядку.

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