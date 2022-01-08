Под Киевом горел храм: фото

Огонь уничтожил около 48 квадратных метров культового сооружения.

Под Киевом горел храм.

Огонь уничтожил около 48 квадратных метров культового сооружения.

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Об этом сообщает полиция в Киевской области.

"8 января около 8 часов утра в Обуховское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в селе Григоровка Обуховского района горит храм Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви", — говорится в сообщении.

Как стало известно на месте происшествия, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки обогревателя.

Пожар ликвидирован работниками ГСЧС.

Люди во время пожара не пострадали.

Напомним, в Киевской области ревнивец совершал поджоги автомобилей мужчин, с которыми дружила его жена.

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