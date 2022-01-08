Під Києвом горів храм: фото

Вогонь знищив близько 48 квадратних метрів культової споруди.

Під Києвом горів храм.

Вогонь знищив близько 48 квадратних метрів культової споруди.

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Про це повідомляє поліція Київської області.

"8 січня близько 8 години ранку до Обухівського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Григорівка Обухівського району горить храм Пресвятої Богородиці Української Православної Церкви", - йдеться у повідомленні.

Як стало відомо на місці події, пожежа виникла внаслідок закорочення електропроводки обігрівача.

Наразі пожежу ліквідовано працівниками ДСНС.

Люди під час пожежі не постраждали.

Нагадаємо, у Київській області ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина.

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