В одному із супермаркетів Києва охоронець допоміг злодію обікрасти покупця: відео

Цілком ймовірно, зловмисник сказав охоронцю, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати речі.
У Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову. А допоміг зловмиснику відкрити комірку нібито співробітник охорони магазину.
Про це повідомив "Оперативний" та оприлюднив відео.
Випадок стався в районі Академмістечка в одному з маркетів мережі "Сільпо", розташованому на вулиці Підлісній, 1.
Про ситуацію розповіли постраждалі покупці. Вони після зникнення речей звернулися до адміністрації торгової точки, і перевірили записи з камери спостереження біля входу коло шафки для зберігання речей.
За їх словами, після покупок вони прийшли забрати свої речі та виявили, що в їх ній комірці в замку стирчить ключ, але всередині - порожньо.
"На камерах видно, що охоронець відкрив нашу комірку якомусь типу", - йдеться в публікації.
Цілком ймовірно, зловмисник сказав охоронцю, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати речі. Охоронець повірив і відкрив комірку за допомогою свого дубліката.
Також обкрадені відвідувачі супермаркету поскаржилися, що після інциденту охорона "ще й дозволила собі спілкуватися некоректно".
Покупці уточнили, що у шафці вони залишили маску і туалетну воду.
"Може, хто впізнає цього любителя чужого?" – йдеться у повідомленні.
Привет, Сильпо! «Положили вещи в камеру хранения в магазине Сильпо, что на улице Подлесной, 1 (Академ). Выходим, а в нашей ячейке ключ, как и у нас, а вещей внутри нет. По камерам видно, что охранник открыл нашу ячейку какому-то типу. Кстати, после всего, охрана ещё и позволила себе общаться некорректно». Может, кто узнаёт этого любителя чужого?Опубліковано Оперативний Пʼятниця, 7 січня 2022 р.
Водночас у мережі супермаркетів "Сільпо" вже відреагували на інцидент і пообіцяли розібратися у ситуації.
"Нам дуже прикро, що ви стикнулись з подібною ситуацією в одному з наших маркетів. Будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення ваші контактні дані та дату і час інциденту. Передамо колегам цю ситуацію та все з'ясуємо", - пообіцяла адміністрація мережі супермаркетів.
Нагадаємо, на днях п'яний 26-річний чоловік убив власну матір, бо та не давала йому грошей, та викинувся з вікна.
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