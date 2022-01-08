В одному із супермаркетів Києва охоронець допоміг злодію обікрасти покупця: відео

Цілком ймовірно, зловмисник сказав охоронцю, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати речі.

У Києві в супермаркеті злодій вкрав речі відвідувачів, які ті залишили в камері схову. А допоміг зловмиснику відкрити комірку нібито співробітник охорони магазину.

Про це повідомив "Оперативний" та оприлюднив відео.

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Випадок стався в районі Академмістечка в одному з маркетів мережі "Сільпо", розташованому на вулиці Підлісній, 1.

Про ситуацію розповіли постраждалі покупці. Вони після зникнення речей звернулися до адміністрації торгової точки, і перевірили записи з камери спостереження біля входу коло шафки для зберігання речей.

За їх словами, після покупок вони прийшли забрати свої речі та виявили, що в їх ній комірці в замку стирчить ключ, але всередині - порожньо.

"На камерах видно, що охоронець відкрив нашу комірку якомусь типу", - йдеться в публікації.

Цілком ймовірно, зловмисник сказав охоронцю, що нібито загубив ключ, а тепер не може забрати речі. Охоронець повірив і відкрив комірку за допомогою свого дубліката.

Також обкрадені відвідувачі супермаркету поскаржилися, що після інциденту охорона "ще й дозволила собі спілкуватися некоректно".

Покупці уточнили, що у шафці вони залишили маску і туалетну воду.

"Може, хто впізнає цього любителя чужого?" – йдеться у повідомленні.

Привет, Сильпо! «Положили вещи в камеру хранения в магазине Сильпо, что на улице Подлесной, 1 (Академ). Выходим, а в нашей ячейке ключ, как и у нас, а вещей внутри нет. По камерам видно, что охранник открыл нашу ячейку какому-то типу. Кстати, после всего, охрана ещё и позволила себе общаться некорректно». Может, кто узнаёт этого любителя чужого? Опубліковано Оперативний Пʼятниця, 7 січня 2022 р.

Водночас у мережі супермаркетів "Сільпо" вже відреагували на інцидент і пообіцяли розібратися у ситуації.

"Нам дуже прикро, що ви стикнулись з подібною ситуацією в одному з наших маркетів. Будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення ваші контактні дані та дату і час інциденту. Передамо колегам цю ситуацію та все з'ясуємо", - пообіцяла адміністрація мережі супермаркетів.

Нагадаємо, на днях п'яний 26-річний чоловік убив власну матір, бо та не давала йому грошей, та викинувся з вікна.

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