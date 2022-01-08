У Київській області ревнивець спалив два автомобілі знайомих своєї дружини: фото

З дружиною палій давно не живе, а подібні дії він вчиняв, щоб привернути її увагу до себе.
У Київській області ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина. З жінкою, до слова, палій давно вже не живе.
Упродовж тижня в селищі Рокитне місцевий мешканець спалив дві автівки.
Про це повідомили у поліції Київської області.
Напередодні Нового року, 30 грудня о 5-й годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Рокитне поблизу багатоповерхівки палає автомобіль Mercedes.
На місце події виїхали працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.
Того ж дня працівники кримінальної поліції розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення правопорушника та згодом встановили його особу. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який працював на будівництві.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру за умисне пошкодження автомобіля шляхом підпалу, після чого звернулись до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, в суді йому обрали інший запобіжний захід, після чого лиходій повернувся додому.
Раніше, 4 січня, до поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля Daimler-Benz 209 в тому ж самому селищі на подвір'ї одного із приватних будинків.
Поліцейські з'ясували, що до підпалу автомобіля причетний той самий фігурант.
Як виявилось, ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина.
"Палій визнав свою провину та розповів, що з дружиною вони не проживають упродовж тривалого часу, а подібні дії він вчиняв, щоб привернути її увагу до себе. В першому випадку він кинув ганчірку до автомобіля, обливши її пальним, а в іншому обрав розчинник", - розповіли у поліції.
Наразі чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.
Палію повідомили про підозру за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Цього разу у суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 190 тисяч гривень.
Нагадаємо, у Києві чоловік на вулиці через ревнощі жорстоко зарізав колишнього коханого своєї співмешканки.
Читайте також:
- Скільки таксист заробив у Києві, працюючи усю святкову ніч
- У Києві мешканці багатоповерхівки опалюють будинок дровами: фото
- Старий Новий рік 2022: коли святкують, ворожіння, традиції свята, що не можна робити в цей день
- В Україні всім вакцинованим дозволили робити бустерні COVID-щеплення: деталі
- Пожежа у костелі святого Миколая, дрифт біля Софії та шкарпетки під забороною: яким був 2021 рік для Києва