У Київській області ревнивець спалив два автомобілі знайомих своєї дружини: фото

У Київській області ревнивець спалив два автомобілі знайомих своєї дружини: фото

З дружиною палій давно не живе, а подібні дії він вчиняв, щоб привернути її увагу до себе.

У Київській області ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина. З жінкою, до слова, палій давно вже не живе.

Упродовж тижня в селищі Рокитне місцевий мешканець спалив дві автівки.

Про це повідомили у поліції Київської області.

Напередодні Нового року, 30 грудня о 5-й годині ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що у селищі Рокитне поблизу багатоповерхівки палає автомобіль Mercedes.

На місце події виїхали працівники групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Того ж дня працівники кримінальної поліції розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення правопорушника та згодом встановили його особу. Ним виявився 38-річний місцевий житель, який працював на будівництві.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за умисне пошкодження автомобіля шляхом підпалу, після чого звернулись до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Однак, в суді йому обрали інший запобіжний захід, після чого лиходій повернувся додому.

Раніше, 4 січня, до поліції надійшло повідомлення про загорання автомобіля Daimler-Benz 209 в тому ж самому селищі на подвір'ї одного із приватних будинків.

Поліцейські з'ясували, що до підпалу автомобіля причетний той самий фігурант.

Як виявилось, ревнивець вчиняв підпали автомобілів чоловіків, з якими товаришувала його дружина.

"Палій визнав свою провину та розповів, що з дружиною вони не проживають упродовж тривалого часу, а подібні дії він вчиняв, щоб привернути її увагу до себе. В першому випадку він кинув ганчірку до автомобіля, обливши її пальним, а в іншому обрав розчинник", - розповіли у поліції.

Наразі чоловіка затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Палію повідомили про підозру за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Цього разу у суді чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі понад 190 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Києві чоловік на вулиці через ревнощі жорстоко зарізав колишнього коханого своєї співмешканки.

Читайте також: