На Київ суне снігопад: коли чекати та що буде заборонено від 9 січня

На Київ суне снігопад: коли чекати та що буде заборонено від 9 січня

Водіїв просять за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду.

У Києві очікується снігопад. Опади, за прогнозами синоптиків, почнуться ввечері 8 січня та триватимуть весь день 9 січня.

У зв’язку з цим, повідомляють в КМДА, від 7:00 9 січня в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде заборонено.

"Український гідрометцентр попереджає про значний мокрий сніг вранці та вдень, налипання мокрого снігу, приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпечності, жовтий). Аби мінімізувати виникнення заторів та забезпечити безперешкодні умови для роботи снігоприбиральної техніки 9 січня із 7:00 до 10:00 діятиме заборона в’їзду великогабаритного транспорту до столиці", - розповіли у відомстві.

Зазначаєтсья, що спецтехніка дорожників до початку опадів розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами.

Київська влада також звертається до водіїв із проханням:

за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду;

надавати перевагу громадському транспорту;

не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.

"Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані", - попереджають у КМДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідних в Україні різко зміниться погода.

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