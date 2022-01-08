На Київ суне снігопад: коли чекати та що буде заборонено від 9 січня

Водіїв просять за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду.
У Києві очікується снігопад. Опади, за прогнозами синоптиків, почнуться ввечері 8 січня та триватимуть весь день 9 січня.
У зв’язку з цим, повідомляють в КМДА, від 7:00 9 січня в’їзд великогабаритного транспорту до столиці буде заборонено.
"Український гідрометцентр попереджає про значний мокрий сніг вранці та вдень, налипання мокрого снігу, приріст снігового покриву 4-10 см (I рівень небезпечності, жовтий). Аби мінімізувати виникнення заторів та забезпечити безперешкодні умови для роботи снігоприбиральної техніки 9 січня із 7:00 до 10:00 діятиме заборона в’їзду великогабаритного транспорту до столиці", - розповіли у відомстві.
Зазначаєтсья, що спецтехніка дорожників до початку опадів розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів протиожеледними засобами.
Київська влада також звертається до водіїв із проханням:
- за можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду;
- надавати перевагу громадському транспорту;
- не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях.
"Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, можуть бути евакуйовані", - попереджають у КМДА.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на вихідних в Україні різко зміниться погода.
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