На Киев сунет снегопад: когда ждать и что будет запрещено от 9 января

На Киев сунет снегопад: когда ждать и что будет запрещено от 9 января

Водителей просят по возможности не пользоваться личными автомобилями во время снегопада.

В Киеве ожидается снегопад. Осадки, по прогнозам синоптиков, начнутся вечером 8 января и продлятся весь день 9 января.

В связи с этим, сообщают в КГГА, с 7:00 9 января въезд крупногабаритного транспорта в столицу будет запрещен.

"Украинский гидрометцентр предупреждает о значительном мокром снеге утром и днем, налипании мокрого снега, приросте снежного покрова 4-10 см (I уровень опасности, желтый). Чтобы минимизировать возникновение заторов и обеспечить беспрепятственные условия для работы снегоуборочной техники 9 января с 7:00 до 10:00 будет действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта в столицу", — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что спецтехника дорожников к началу осадков приступит к обработке дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.

Киевские власти также обращаются к водителям с просьбой:

по возможности не пользоваться личными автомобилями во время снегопада;

отдавать предпочтение общественному транспорту;

не парковать автомобили на обочинах дорог и в запретных для этого местах.

"Автомобили, мешающие работе спецтехники, могут быть эвакуированы", — предупреждают в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что на выходных в Украине резко изменится погода.

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