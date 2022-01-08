Вдарили ножем у сердце та залишили помирати: у Києві посеред вулиці знайшли тіло чоловіка

Вдарили ножем у сердце та залишили помирати: у Києві посеред вулиці знайшли тіло чоловіка

Потерпілого з ножовими пораненнями виявили перехожі.

У Києві посеред вулиці знайшли тіло чоловіка. Подія сталася у Деснянському районі.

Потерпілого з ножовими пораненнями виявили перехожі. Поліцейські столиці встановлюють обставини смерті чоловіка.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва від перехожих надійшло повідомлення про те, що на вулиці Теодора Драйзера лежить чоловік із пораненнями. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, кінологи та бригада швидкої медичної допомоги", - йдеться у повідомленні поліції.

Прибувши на місце, правоохоронці виявили тіло чоловіка із ножовими пораненнями грудей. Попередньо встановлено, що померлий – уродженець іншої держави, 1969 року народження.

Фото: Типовий Київ

Для встановлення остаточної причини смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчий відділ Деснянського управління поліції розпочав досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Правоохоронці проводять необхідні слідчі та оперативно-розшукові дії для встановлення усіх обставин даної події.

Нагадаємо, у Києві син убив матір. У ході суперечки чоловік взяв до рук горщик для квітів та кинув ним у потерпілу, від чого остання втратила рівновагу та впала. Далі фігурант дістав залізний розвідний ключ та завдав матері численну кількість ударів по голові, від яких вона померла.

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