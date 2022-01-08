У Києві кількість випадків коронавірусу після Різдва значно зменшилась: статистика на 8 січня

У Києві кількість випадків коронавірусу після Різдва значно зменшилась: статистика на 8 січня

Загалом у столиці підтверджено 336 602 випадки COVID-19.

Станом на ранок 8 січня у Києві зафіксовано 291 новий випадок коронавірусу за добу. Це майже у 3,5 рази менше, ніж 7 січня (904 випадки коронавірусу).

Загалом у столиці підтверджено 337 797 випадків COVID-19.

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Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗ.

Від початку епідемії у Києві:

одужали 317 832 людини ( 193 за добу)

людини ( за добу) померли 8 287 людей (10 за добу)

У Київській області зафіксовано 186 852 випадків COVID-19 (143 нових випадків за добу).

Від початку епідемії в області:

одужали 177 151 людина ( 115 за добу)

людина ( за добу) померли 4 720 людей (4 за добу)

Нагадаємо, в Україні вводять бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для усіх щеплених громадян віком від 18 років. Перевагою під час бустерної ін'єкції буде Moderna або Pfizer незалежно від того, якою вакциною було зроблене раніше щеплення.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua

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