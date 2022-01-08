Під Києвом 76-річна водійка влаштувала ДТП: четверо травмованих, серед яких - дитина (фото)

Водійка Nissan Almera не надала перевагу в русі та скоїла зіткнення з Renault Scenic під керуванням 44-річного водія з Сумщини.
Під Києвом 76-річна водійка на Nissan Almera влаштувала ДТП.
В результаті аварії травмувалося четверо людей, серед яких - дитина.
Про це повідомляє поліція Київської області.
"Аварія сталась 7 січня близько 14-ї години на перехресті автодороги Північно-східний об‘їзд Києва з вулицею міста Бориспіль. За попередніми даними, 76-річна пенсіонерка з Києва, керуючи автомобілем Nissan Almera,не надала перевагу в русі та скоїла зіткнення з Renault Scenic під керуванням 44-річного водія з Сумщини", - розповіли у поліції.
Внаслідок автопригоди обидва водії та два пасажири Nissan Almera - 35 та 12 років - отримали тілесні ушкодження та були доправлені до Бориспільської лікарні.
На місці події працювала слідчо-оперативна група Бориспільського РУП.
Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, під Києвом водій пустив фуру з дровами під укіс після затримання копами.
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