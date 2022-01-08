В одном из супермаркетов Киева охранник помог вору обокрасть покупателя: видео

По всей вероятности, злоумышленник сказал охраннику, что якобы потерял ключ, а теперь не может забрать вещи.

В Киеве в супермаркете вор украл вещи посетителей, которые оставили в камере хранения. А помог злоумышленнику открыть ячейку якобы сотрудник охраны магазина.

Об этом сообщил "Оперативный" и обнародовал видео.

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Случай произошел в районе Академгородка в одном из маркетов сети "Сільпо", расположенном на улице Подлесной, 1.

О ситуации рассказали пострадавшие покупатели. Они после исчезновения вещей обратились в администрацию торговой точки, и проверили записи с камеры наблюдения у входа возле шкафчика для хранения вещей.

По их словам, после покупок они пришли забрать свои вещи и обнаружили, что в их ячейке в замке торчит ключ, но внутри – пусто.

"На камерах видно, что охранник открыл нашу ячейку какому-то типу", — говорится в публикации.

По всей вероятности, злоумышленник сказал охраннику, что якобы потерял ключ, а теперь не может забрать вещи. Охранник поверил и открыл ячейку с помощью своего дубликата.

Также обворованные посетители супермаркета пожаловались, что после инцидента охрана "еще позволила себе общаться некорректно".

Покупатели уточнили, что в шкафчике они оставили маску и туалетную воду.

"Может, кто узнает этого любителя чужого?" – говорится в сообщении.

Привет, Сильпо! "Положили вещи в камеру хранения в магазине Сильпо на улице Подлесной, 1 (Академ). Выходим, а в нашей ячейке ключ, как и у нас, а вещей внутри нет. По камерам видно, что охранник открыл нашу ячейку какому-то типу. Кстати, после всего, охрана еще и позволила себя общаться некорректно". Может, кто узнает этого любителя чужого? Опубликовано Оперативный Пятница, 7 января 2022 г.

В то же время, в сети супермаркетов "Сільпо" уже отреагировали на инцидент и пообещали разобраться в ситуации.

"Нам очень досадно, что вы столкнулись с подобной ситуацией в одном из наших маркетов. Пожалуйста, напишите нам в частные сообщения ваши контактные данные и дату и время инцидента. Передадим коллегам эту ситуацию и все выясним", — пообещала администрация сети супермаркетов.

Напомним, на днях пьяный 26-летний мужчина убил собственную мать, потому что та не давала ему денег, и выбросился из окна.

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