В Киевской области ревнивец сжег два автомобиля знакомых своей жены: фото

С женой поджигатель давно не живет, а подобные действия он совершал, чтобы привлечь ее внимание к себе.
В Киевской области ревнивец совершал поджоги автомобилей мужчин, с которыми дружила его жена. С женщиной, к слову, поджигатель давно уже не живет.
В течение недели в поселке Ракитное местный житель сжег два автомобиля.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
В канун Нового года, 30 декабря в 5 часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в поселке Рокитное возле многоэтажки горит автомобиль Mercedes.
На место происшествия выехали работники группы реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
В тот же день работники криминальной полиции начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению правонарушителя и установили его личность. Им оказался 38-летний местный житель, работавший на строительстве.
Следователи сообщили мужчине о подозрении за умышленное повреждение автомобиля путем поджога, после чего обратились в суд для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Однако в суде ему избрали другую меру пресечения, после чего злодей вернулся домой.
Ранее, 4 января, в полицию поступило сообщение о возгорании автомобиля Daimler-Benz 209 в том же поселке во дворе одного из частных домов.
Полицейские выяснили, что к поджогу автомобиля причастен тот же фигурант.
Как оказалось, ревнивец совершал поджоги автомобилей мужчин, с которыми дружила его жена.
"Поджигатель признал свою вину и рассказал, что с женой они не проживают в течение длительного времени, а подобные действия он совершал, чтобы привлечь ее внимание к себе. В первом случае он бросил тряпку в автомобиль, облив ее горючим, а в другом выбрал растворитель", – рассказали в полиции.
Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Поджигателю сообщили о подозрении по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.
На этот раз в суде мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере более 190 тысяч гривен.
Напомним, в Киеве мужчина на улице из- за ревности жестоко зарезал бывшего любимого своей сожительницы.
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