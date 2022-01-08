В Киеве якобы заминированы все торговые центры: полиция и взрывотехники проверяют информацию

Посетителей и персонал из торговых центров эвакуируют.
В полицию столицы вечером 8 января поступило сообщение о заминировании всех торговых центров (ТЦ) Киева. Пока информацию проверяет полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
В соцсетях появились видео эвакуации посетителей и персонала из ТЦ "Retroville" на проспекте Правды. Там на выезде из паркинга образовалась пробка. Людей из торгового центра вывели.
Полиция подтвердила это. Как сообщается, информация о минировании ТЦ поступила вечером 8 января.
"Заминировали все торговые центры в Киеве", — сообщили правоохранители.
В полиции отметили, что взрывотехники, кинологи и полиция проверяют все строения.
Напомним, несколько дней назад в Киеве уже было сообщено о заминировании двух крупных ТРЦ : "Район" и "Retroville".
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