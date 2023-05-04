Ночная атака на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

В результате вражеской атаки на Киевщину в ночь на 4 мая повреждены нежилые сооружения.

Этой ночью враг снова прибег к очередному террору украинцев. На Киевщине тревога звучала 4 часа.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко.

"За последнюю неделю это — четвертая атака на украинские города. Воздушная тревога на территории Киевщины длилась 4 часа. По оперативной информации, в результате атаки на территории одной из общин повреждены нежилые сооружения. К счастью, жертв и пострадавших нет", — сообщил Кравченко.

По его словам, в ночь на 4 мая в Киевской области активно работала ПВО: "Спасибо нашим военным за профессиональную работу!"

"В очередной раз обращаюсь к жителям области не игнорировать сигнал воздушной тревоги и переходить в укрытие или другие безопасные места", — призвал глава Киевской ОВА.

Отметим по информации КМВА, в результате атаки в столице получили повреждения припаркованные автомобили и дорожное покрытие. Во время атаки дронами их обломки обнаружили в Шевченковском, Печерском и Подольском районах Киева.

Напомним, в ночь на четверг, 4 мая, Россия атаковала Украину 24 иранскими дронами-камикадзе Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили 18 из них, а также один разведывательный беспилотник.

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