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Воздушная атака на Киев: в трех районах столицы обнаружили обломки вражеских дронов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Воздушная атака на Киев: в трех районах столицы обнаружили обломки вражеских дронов

Воздушная атака дронами на Киев / Фото: ТСН.ua

В результате атаки в столице получили повреждения припаркованные автомобили и дорожное покрытие.

Во время атаки дронами в Шевченковском, Печерском и Подольском районе Киева обнаружили обломки.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КМВА).

По словам руководителя КМВА Сергея Попка, в результате атаки получили повреждения припаркованные автомобили и дорожное покрытие.

"В результате сбития вражеских воздушных объектов в Шевченковском, Печерском и Подольском районе столицы на разных улицах вокруг примерно 10 домов рухнули обломки. В результате падения обломков частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняется) и дорожное покрытие. Информация по пострадавшим гражданам не имеет", – сообщил он.

Ночная атака на Киев

Напомним, в ночь на 4 мая россияне снова атаковали Киев, выпустив по столице иранские дроны и, вероятно, баллистические ракеты. Из-за угрозы тревога длилась более 3,5 часов, во время которой работало ПВО.

В КМВА уточнили, что в воздушном пространстве Киева силами украинской ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.

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Дата публикации
Просмотры
2490
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