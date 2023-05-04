В воздушном пространстве столицы силами ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены

Очередная воздушная атака Киева – для столицы она уже третья из четырех дней мая.

Об этом пишет Киевская городская военная администрация в социальных сетях.

Такой плотной интенсивности ударов наш город не ощущал с начала этого года.

Этой ночью агрессор вновь нанес комплексный воздушный удар по столице. В столице тревога продолжалась более 3,5 часа.

Россияне совершили нападение на Киев с применением баражирующих боеприпасов типа «Shahed» и ракет, вероятно баллистического типа. Окончательно тип применяемых ракет будет определен только после экспертизы остатков). По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами нашей ПВО все вражеские ракеты и БПЛА были уничтожены. Данные уточняются.

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По оперативным сведениям – без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры. Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждений застройке города они не нанесли.

Информация проверяется и дополняется.

"Никогда не устану благодарить силы противовоздушной обороны Киева. Спасибо за службу и отличную работу! За спасенные жизнь и покой гражданского населения. Киевлянам и гостям столицы упорно напоминаю — не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги! Помните — правила безопасности написаны горьким опытом. Берегите себя и близких. Своими ответственными действиями помогайте приближать мир в Украине после нашей Победы!", – заявил Сергей Попко, начальник КМВА.

Напомним, что в ночь на 4 мая в Киеве раздались взрывы.

Также сообщалось, что в Киеве работает ПВО.