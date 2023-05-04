В Киеве работает ПВО – КМВА

В столице работает ПВО.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

"В Киевской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны. Верим в ВСУ", — дополнили информацию в Киевской областной военной администрации.

Ранее воздушная тревога досталась Киеву.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила пол Украины.