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В Киеве работает ПВО – КМВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2371
Время на прочтение
1 мин
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В Киеве работает ПВО – КМВА

В Украине объявлена масштабная воздушная тревога / Фото: ТСН.ua

Украинские военные защищают небо.

В столице работает ПВО.

"Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!", — об этом сообщают в Киевской городской военной администрации.

"В Киевской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу сил противовоздушной обороны. Верим в ВСУ", — дополнили информацию в Киевской областной военной администрации.

Ранее воздушная тревога досталась Киеву.

Напомним, что ранее воздушная тревога охватила пол Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2371
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