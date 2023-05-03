Полиция изъяла из питомника собак, напавших на мать с ребенком в Киевской области

В Киевской области в среду, 3 мая, силовики изъяли семь бойцовских собак у владельца питомника в селе Михайловка-Рубежовка, которые в апреле покусали мать и ее семилетнюю дочь.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"На днях сотрудники полиции провели обыск в частном домовладении в селе Михайловка-Рубежовка. В ходе следственных действий правоохранители изъяли 7 собак породы кане-корсо и отправили их на передержку в ветеринарную клинику", — говорится в сообщении.

Напомним, собаки напали на женщину с ребенком во время прогулки. Их сосед вывел собак на поводке, но без намордников. Пострадавшие получили многочисленные раны тела и конечностей.

Речь идет о частном питомнике Big invincible Star, который принадлежит Дмитрию Смеяну. На питомник уже давно жалуются жители села, утверждая, что хозяева не следят, чтобы собаки не выбегали со двора. Люди рассказывают, что Смеян может вообще уехать из дома по делам и не закрыть ворота. Тогда большие собаки спокойно гуляют по селу, пугая прохожих.

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