Помощник оrкупантов устроился в подразделение ВСУ: его вовремя обнаружила СБУ

Служба безопасности Украины задержала предателя, который посылал в российские телеграмм-каналы разведданные об обороне Киева.

СБУ задержала предателя, который отсылал в российский телеграмм-бот разведданные об обороне Киева.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, благодаря спецоперации в Киеве и Донецкой области правоохранители задержали предателя. Им оказался житель Киева, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования сил обороны в городе.

"Для этого объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов. Полученные сведения посылал через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в мессенджере Телеграмм. Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, фигурант мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, задействованного на Авдеевском направлении. Однако сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленника, поэтапно задокументировали преступную деятельность и задержали его в одном из фронтовых городов региона", — рассказали в СБУ.

Там также добавили, что во время обысков у него был обнаружен мобильный телефон с доказательствами передачи оккупантам информации.

“Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины ("Государственная измена, совершенное в условиях военного положения"). Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в Киевской области обнаружили обломок реактивного снаряда "Ураган".

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