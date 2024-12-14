Насиловал собственную дочь на протяжении 8 лет: в Киевской области засудили педофила

Мужчина на протяжении восьми лет систематически совершал сексуальное насилие по отношению к своей несовершеннолетней дочери. Он не раз насиловал ее дома, где они проживали.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

По информации правоохранителей, жителя Бориспольского судили по двум статьям Уголовного кодекса — сексуальное насилие и изнасилование лица, не достигшего 14 лет, совершенное повторно. Он получил пожизненное заключение.

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"Информация о педофите будет включена в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе полицейские задержали местного мужчину по подозрению в изнасиловании двух малолетних детей.

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