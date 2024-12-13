Решила немного заработать: в Киеве мошенница обманула людей на 740 тысяч гривен

Полиция сообщила о подозрении женщине из Броваров, обманувшей граждан на сумму почти 740 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Правоохранители разоблачили 41-летнюю уроженку Киева, которая в течение нескольких лет обманывала жителей Броварского района. Она представлялась работницей компании электросети и предлагала платные услуги по подключению электроэнергии и установке счетчиков.

Однако после получения средств от граждан подозреваемая не выполняла обещанные услуги и прекращала с ними какую-либо связь.

"На счету мошенницы, по данным правоохранителей Броварского управления полиции, уже насчитывается более 28 преступных фактов, в результате которых она завладела суммой почти 740 тысяч гривен. Стоит отметить, что подозреваемая уже была привлечена к уголовной ответственности за предыдущие мошеннические действия", — говорится в сообщении.

Напомним, полицейские разоблачили деятельность организованной группы, члены которой мошенническим путем получили почти 30 миллионов гривен займа от банковских учреждений.

Читайте также: