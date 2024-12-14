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В Киеве снова воздушная тревога: враг атакует столицу БпЛА

В Киеве снова воздушная тревога: враг атакует столицу БпЛА

Беспилотник Shahed атакует Киев / Фото: reuters.com

Киевлян призывают находиться в безопасных местах.

В ночь на 14 декабря российские захватчики атаковали Киев ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

"Ударный БпЛА мимо Бровары в направлении Киева!" – говорится в сообщении.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников с левого берега на правый.

Военные призывают киевлян находиться в безопасных местах.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами разных типов и дронами.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.

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