В Киеве снова воздушная тревога: враг атакует столицу БпЛА

Киевлян призывают находиться в безопасных местах.
В ночь на 14 декабря российские захватчики атаковали Киев ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
"Ударный БпЛА мимо Бровары в направлении Киева!" – говорится в сообщении.
Кроме того, мониторинговые каналы сообщают о движении вражеских беспилотников с левого берега на правый.
Военные призывают киевлян находиться в безопасных местах.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ ударила ракетами разных типов и дронами.
Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Черниговскую область.
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