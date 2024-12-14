Ґвалтував власну доньку упродовж 8 років: на Київщині засудили педофіла

Чоловік упродовж восьми років систематично вчиняв сексуальне насильство стосовно своєї неповнолітньої доньки. Він неодноразово ґвалтував її вдома, де вони проживали.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура.

За інформацією правоохоронців, жителя Бориспільщини судили за двома статтями Кримінального кодексу — сексуальне насильство та зґвалтування особи, яка не досягла 14 років, вчинене повторно. Він отримав довічне ув’язнення.

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"Інформацію про педофіла буде включена до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали місцевого чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх дітей.

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