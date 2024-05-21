Над Киевом поднялся черный дым: что горит

Спасатели говорят, что есть угроза распространения огня.

В Киеве загорелся мощный пожар в Голосеевском районе. Огромный столб черного дыма виден из нескольких районов правого берега столицы.

Как рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева, загорелось здание СТО.

"Пожар вспыхнул в Голосеевском районе на улице Моторна. Горит здание СТО, размером 50 на 100 метров. Площадь занимает около 500 квадратных метров. Есть угроза распространения огня", — сообщили в ГСЧС Киева.

Там добавляют, что к тушению привлечены 12 единиц техники и 48 человек личного состава.

Причины возгорания пока неизвестны, идет ликвидация огня. Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, в Деснянском районе Киева утром 19 мая произошел пожар. Густой столб черного дыма был замечен над частным сектором на Троещине.

Читайте также: