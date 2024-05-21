Отключение света в Киеве 21 мая: как будут действовать графики

В "Укрэнерго" предупредили об отключении света у промышленных и бытовых потребителей.

В Киеве во вторник, 21 мая, по указанию "Укрэнерго" в течение всего дня будут применяться графики обесточений.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Попко напомнил, что ограничение потребления – это необходимая мера для сохранения стабильности энергосистемы.

"Пожалуйста, еще раз прошу всех экономить электроэнергию! Каждый выключенный электроприбор – это весомый вклад в стабильность и восстановление нашей энергосистемы!", - подчеркнул начальник КГВА.

Напомним, в течение суток 21 мая по всей территории Украины для всех потребителей будут действовать графики почасовых отключений электричества.

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