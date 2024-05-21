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Над Києвом піднявся чорний дим: що горить

Над Києвом піднявся чорний дим: що горить

У Києві горить СТО

Рятувальники кажуть, що є загроза розповсюдження вогню.

У Києві спалахнула потужна пожежа у Голосіївському районі. Величезний стовп чорного диму видно з декількох районів правого берега столиці.

Як розповіли ТСН.ua в ДСНС Києва, зайнялася будівля СТО.

"Пожежа спалахнула в Голосіївському районі на вулиці Моторна. Горить будівля СТО, розміром 50 на 100 метрів. Площа займає приблизній 500 квадратних метрів. Є загроза розповсюдження вогню", – повідомили в ДСНС Києва. 

Там додають, що до гасіння залучено 12 одиниць техніки та 48 людей особового складу.

Причини займання поки невідомі, триває ліквідація вогню. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва вранці 19 травня сталася пожежа. Густий стовп чорного диму помітили над приватним сектором на Троєщині.  

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