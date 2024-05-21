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В Киеве вооруженные мужчины в масках нападали на прохожих — подробности (видео)

В Киеве вооруженные мужчины в масках нападали на прохожих — подробности (видео)

В Киеве вооруженные мужчины в масках нападали на прохожих — подробности (видео)

В Киеве вооруженные мужчины нападали на прохожих / Фото: скриншот

Событие произошло в Шевченковском районе столицы.

В Киеве утром 21 мая во дворе жилых домов, по улице Елены Телиги, неизвестные мужчины в масках нападали на прохожих.

Видео было опубликовано местными пабликами.

"Доброе утро, на Елены Телиги какие-то мужчины бегают вооружены в масках и нападают на всех кого видят", - говорится в сообщении.

На опубликованном видео несколько мужчин в масках подходят к прохожему – один из них бьет человека, после чего люди начинают убегать со двора.

В пресс-службе полиции Киева изданию OBOZ.UA рассказали, что на месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства происшествия. Свидетелей нападения призывали сообщить на спецлинию 102.

Напомним, глава УИНП Дробович рассказал, что будет с Аркой дружбы народов в Киеве – три сценария.

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