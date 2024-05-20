Год считался пропавшим без вести: на фронте погиб известный актер-кукольник (видео)

На фронте погиб известный киевский актер-кукольник Евгений Невинский, который почти год считался пропавшим без вести.

Об этом сообщил Украинский центр Международного союза деятелей театра кукол в Facebook.

Актер, механик театральной куклы и военный Евгений Невинский пропал без вести в июле 2023 года. В мае этого года генетическая экспертиза подтвердила, что он погиб.

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"Почти год у нас теплилась надежда, что Женя вот-вот найдется. Может, в госпитале, может, в плену, но живой... Но нет... Генетическая экспертиза подтвердила, что Евгений Невинский теперь уже наш небесный защитник", — говорится в сообщении.

Евгению Невинскому было 50 лет. Он добровольцем ушел на фронт после начала полномасштабного вторжения, служил в 118-й отдельной механизированной бригаде и пропал 27 июля прошлого года на Запорожском направлении.

Евгений Невинский, актер-кукловод и художник оформитель игровых кукол на протяжении 30 лет работал в Киевском муниципальном кукольном театре и Государственном кукольном театре. В этом же театре он работал конструктором, кроме того на протяжении более 10 лет он преподавал технологию изготовления театральной куклы на Кафедре искусства театра кукол КНУТКиТ им. Ивана Карпенко-Карого.

"Сегодня мы попрощались навсегда с нашим актером, мастером сцены, гениальным мастером по изготовлению куклы, преподавателем и лучшим другом Евгением Невинским. Евгений с самого детства посвятил свою жизнь театру. С детства он занимался в театральной студии "Барвинок", а позже пришел в наш театр актером. 30 лет работы, более полусотни ролей, большинство из которых — главные. Также он был гениальным мастером по изготовлению куклы Его работы до сих пор живут на сценах украинских театров", – рассказали о Евгении Невинском в Киевском театре кукол и почтили его память.

Евгений Невинский Сегодня мы попрощались навсегда с нашим актером, мастером сцены, гениальным мастером по изготовлению куклы, преподавателем и лучшим другом, Евгением Невинским. Евгений с самого детства посвятил свою жизнь театру. Сызмальства он занимался в театральной студии «Барвинок», а впоследствии пришел в наш театр актером. 30 лет работы, более полусотни ролей, большинство из которых – главные. Также он являлся гениальным мастером по изготовлению куклы. Его работы все еще живут на сценах украинских театров. С первого дня полномасштабного вторжения Евгений служил в рядах вооруженных сил Украины. Так же преданно, как и на сцене. Евгений, ты будешь жить в наших сердцах, наших мыслях, в спектаклях и в каждом твоем добром деле. Почивай с миром, Друг... Спасибо, что был в наших жизнях... Опубликован Киевский театр кукол на левом берегу Днепра Пятница, 17 мая 2024 г.

Напомним, на войне погиб известный украинский актер театра и кино Евгений Шумилов.

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