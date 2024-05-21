На Киевщине вымышленное укрытие хотели отремонтировать более чем за 4 млн грн – подробности схемы

Бородянский поселковый совет Киевской области в декабре 2022 года заказал ремонт укрытия для детей на территории Дружнянской гимназии. На это из бюджета должны были потратить 4,3 млн грн. Подрядчиком для работ выбрали ООО "БЦРЕМСЕРВИС", все работы должны были завершить до конца 2023 года.

Об этом сообщает "Следствие.Инфо".

Однако Государственная аудиторская служба при проверке закупки на ремонт укрытия выявила нарушения. В частности, по адресу, где проводили ремонт, не было никакого укрытия, но, несмотря на это, подрядчику заплатили аванс в размере 1,47 млн грн.

"На самом деле началось строительство непонятного объекта, ведь у строителей не было ни разрешительной, ни проектной документации", - рассказали в Госаудитслужбе.

Как пишет издание, ООО "БЦРЕМСЕРВИС" также ловили на завышении стоимости своих работ во время ремонта лицея Киевской области. Как обнаружили журналисты-расследователи, компания в полтора раза завысила стоимость бетона, используемого при ремонте.

Завышение стоимости обнаружили и в другом договоре, заключенном с ООО "БЦРЕМСЕРВИС". Компания во время ремонта двух этажей в Киевском областном онкологическом диспансере завысила стоимость унитазов, дверей, пожарной сигнализации и т.д.

Согласно информации YouControl, ООО "БЦРЕМСЕРВИС" появилось на рынке 2016 года. Основателем компании является Евгений Ярмолицкий. Сейчас владеет компанией Михаил Вовк, а руководит бизнесом – Владимир Тиницкий.

Напомним, жительница Киевщины с инвалидностью заключила фиктивный брак за деньги, чтобы вывезти уклониста в Польшу (фото).

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