Нацкорпус зовет украинцев на Марш Нации

14 октября в 12.00 в Киеве состоится Марш Нации, приуроченный к празднику Покрова и Дня защитника.
Марш начнется с парка имени Т.Шевченко.
Соответствующее видеоприглашение разместила пресс-служба Национального Корпуса.
Среди требований, которые участники акции выдвигают к власти, — отказаться от любых намерений проводить выборы на оккупированной территории Донбасса до полного контролю над ними украинской власти, прекратить политические преследования ветеранов, а также обеспечить принятие закона о коллаборационизме.
Как известно, праздник Покров 14 октября — День украинского казачества, день создания УПА, а также День защитника Украины. В этот день националистические движения традиционно проводят марш в Киеве.