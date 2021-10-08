Нацкорпус зовет украинцев на Марш Нации

14 октября в 12.00 в Киеве состоится Марш Нации, приуроченный к празднику Покрова и Дня защитника.

Марш начнется с парка имени Т.Шевченко.

Соответствующее видеоприглашение разместила пресс-служба Национального Корпуса.

Среди требований, которые участники акции выдвигают к власти, — отказаться от любых намерений проводить выборы на оккупированной территории Донбасса до полного контролю над ними украинской власти, прекратить политические преследования ветеранов, а также обеспечить принятие закона о коллаборационизме.

Как известно, праздник Покров 14 октября — День украинского казачества, день создания УПА, а также День защитника Украины. В этот день националистические движения традиционно проводят марш в Киеве.

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