Нацкорпус кличе українців на Марш Нації

14 жовтня о 12.00 у Києві відбудеться Марш Нації, присвячений до свята Покрови та Дня захисника.

Марш розпочнеться від парку імені Т.Шевченка.

Відповідне відеозапрошення розмістила пресслужба Національного Корпусу.

Серед вимог, які учасники акції висувають до влади - відмовитися від будь-яких намірів проводити вибори на окупованій території Донбасу до повного контролю над ними української влади, припинити політичні переслідування ветеранів, а також забезпечити ухвалення закону про колабораціонізм.

Як відомо, свято Покрови 14 жовтня - день українського козацтва, день створення УПА, а також День захисника України. Цього дня націоналістичні рухи традиційно проводять марш у Києві.

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