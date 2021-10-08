В Киеве ректор НАУ пообещал отремонтировать скандальное общежитие с трешовыми туалетами и создать "университет будущего"

Луцкий планирует превратить вуз на университет будущего за счет средств инвесторов и бизнеса.

В Киеве ректор Национального авиационного университета пообещал отремонтировать общежития, в том числе скандальное общежитие №11 с трешовыми туалетами и комнатами, и создать "университет будущего".

Об этом ректор НАУ Максим Луцкий заявил во время выступления на заседании Комитета образования и науки Верховной Рады, передают "Украинские новости".

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По словам Луцкого, представители науки, бизнеса и государства должны объединиться, чтобы превратить НАУ в современный инновационный учебное заведение мирового уровня.

Сегодня НАУ — один из самых популярных вузов среди абитуриентов. По данным МОН, он занимает 4-е место по результатам вступительной кампании 2021 года. Университет готовит высококвалифицированных специалистов, которые успешно работают как в Украине, так и в мире. Однако чтобы иметь возможность конкурировать с ведущими учебными заведениями мира, он нуждается в обновлении учебных программ и материальной базы — корпусов, общежитий, спортивной инфраструктуры, пищевого блока. Сейчас они находятся в крайне запущенном состоянии, некоторые разрушены. По словам Луцкого, на ремонтные работы на территории НАУ необходимо около миллиарда гривен, и он не ждет их от государства.

Ректор НАУ также рассказал, что университет совместно с представителями бизнеса разрабатывает программу трансформации, которая предусматривает реконструкцию корпусов и строительство новых, создание современного кампуса и коливингов для преподавателей и студентов, обновление технического оснащения, спортивного стадиона, пищевого блока. Программу обещают представить через несколько месяцев.

Напомним, пользователей Сети в августе возмутили фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11, расположенном на улице Нежинской в Киеве. На фото видно, что уборные и душевые в крайне плохом состоянии, раковины раззбиты, ремонта здесь не было очень давно.

В то же время администрация Национального авиационного университета категорически отрицала факт наличия указанных недостатков в общежитии №11 Студенческого городка НАУ. Там уверяют, что обнародованным фотографиям несколько лет. А ремонт начали делать с февраля 2021 года, после смены руководства заведения.

Но 2 сентября в Сети появились свежие фото ужасных условий в общежитии №11. На фотографиях видно, что в общежитии везде отваливается плитка, раковины и унитазы в плохом состоянии.

Отметим, что съемочную группу ТСН в общежитие не пустили, мол, карантинные ограничения.

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