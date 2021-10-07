Громко ругалась и была без маски: в Киеве девушка в вагоне метро подняла скандал (видео)

Громко ругалась и была без маски: в Киеве девушка в вагоне метро подняла скандал (видео)

После общения с работником метро девушка вышла из вагона.

В Киеве в метро девушка громко ругалась и была без маски. Поэтому сотрудник метрополитена попросил ее уйти из вагона.

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Об этом в Facebook написал и опубликовал видео журналист Эльдар Сарахман.

Пока неизвестно, когда произошел скандал, однако видео в Сети опубликовали 7 октября. Как видно на станции "Золотые ворота" произошел конфликт между девушкой и сотрудником метро.

Работник метро попросил девушку, которая была без маски и вызывающе вела себя, выйти на станцию. Однако она сначала не хотела этого делать. Когда мужчина подошел ближе, девушка выбежала из вагона метро, нецензурно выражаясь.

Как уточнили в комментариях к видео, девушку попросили уйти из-за того, что она устроила скандал в вагоне метро, нецензурно выражаясь в сторону других пассажиров. Также она была без маски.

Осторожно! На видео нецензурная лексика, 18+

Напомним, в Киеве остановилась работа метро из-за того, что на станции "Театральная" на рельсы упал детский самокат.

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