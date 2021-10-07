В частном детском саду в Броварах во время прогулки потеряли 2-летнего мальчика: мать говорит, что ребенка не искали

В частном детском саду в Броварах во время прогулки потеряли 2-летнего мальчика: мать говорит, что ребенка не искали

Полицейские вернули ребенка в детсад и провели с его директором разъяснительную беседу.

В г. Бровары Киевской области воспитатели детского сада потеряли 2-летнего мальчика. Ребенка нашли случайные прохожие.

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Об этом в Facebook написала мать мальчика Ольга Коломийчик.

По словам женщины, ее сын посещает частный детский сад. После прогулки воспитатели его потеряли и, как утверждает женщина даже не пытались разыскать и не вызвали полицию. Ребенка заметили случайные прохожие возле гаражей и вызвали полицию.

"Воспитатели садика не разыскивали ребенка даже собственными силами. Они просто не заметили, что ребенка нет", — отметила женщина.

В комментарии "Трибуна Бровары" в частном детском саду, где произошел инцидент, сообщили, что ребенок незаметно выбежал через открытую дверь. Там утверждают, что искали мальчика, однако его впоследствии привела полиция.

В Броварском районном отделении полиции сообщили, что ребенка нашел случайный прохожий, который вызвал полицию.

"Правоохранители начали поиски родителей малыша, но через час поисков, им не удалось это сделать. Затем они решили проверить ближайшие детские сады, и установили, что малыш потерялся во время прогулки", — говорится в сообщении.

Полицейские вернули ребенка в детсад и провели с его директором разъяснительную беседу.

Напомним, в Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна в детском саду.

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