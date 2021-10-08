Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно растет: статистика на 8 октября

Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно растет: статистика на 8 октября

Всего в столице подтверждено 238 860 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 8 октября в Киеве зафиксирован 721 новый случай коронавируса за сутки. Это на 81 случай меньше, чем 7 октября (802 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 238 860 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 222 239 человек ( 128 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 503 человека (16 за сутки)

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 117, в Днепровском — 104 и в Деснянском районе — 103 случая.

В Киевской области зафиксировано 137 012 случаев COVID-19 (525 новых случаев за сутки).

КГГА

С начала эпидемии в области:

выздоровели 127 906 человек ( 211 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 935 человек (9 за сутки)

Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и в каком состоянии пациенту может потребоваться госпитализация.

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