Количество случаев коронавируса в Киеве стремительно растет: статистика на 8 октября

Всего в столице подтверждено 238 860 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 8 октября в Киеве зафиксирован 721 новый случай коронавируса за сутки. Это на 81 случай меньше, чем 7 октября (802 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 238 860 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 222 239 человек (128 за сутки)
- умерли 5 503 человека (16 за сутки)
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 117, в Днепровском — 104 и в Деснянском районе — 103 случая.
В Киевской области зафиксировано 137 012 случаев COVID-19 (525 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 127 906 человек (211 за сутки)
- умерли 2 935 человек (9 за сутки)
Напомним, в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомах и в каком состоянии пациенту может потребоваться госпитализация.
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