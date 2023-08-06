На "Родину-мать" установили тризуб (видео)

На щит монумента "Батькивщина-мать" в Киеве установили тризуб. Он сменил демонтированный символ СССР.

Тризуб доставили к монументу вечером 5 августа. Однако из-за невозможности закрепить герб в темный период суток монтажные работы перенесли на утро. Уже сегодня работа завершена.

Напомним, 1 августа с монумента "Родина-мать" демонтирован герб Советского Союза.

Монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать". Как отметили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, монумент уникален как памятник науки и техники, возведенный благодаря труду украинских рабочих, инженеров и ученых. Предполагается, что его переименуют в День Независимости Украины 24 августа.

Также эксперты приблизительно оценили расходы на замену советского герба на щите "Батькивщины-матери" в размере 36 миллионов гривен. Все работы должны быть завершены до 24 августа Дня Независимости Украины.

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