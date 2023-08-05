В одном из парков Киева обнаружили пришельца с Пиренейского полуострова: что говорят экологи (фото)

Считается, что в рамках своего распространения испанская улитка может достаточно серьезно повреждать садовые и другие сельскохозяйственные культуры.

В Голосеевском парке Киева обнаружили пришельца – улитку испанскую (Arion vulgaris) – чужеродный вид брюхоногих моллюсков, родиной которых, по одной из версий, считают Пиренейский полуостров.

Об этом говорится в сообщении на странице Голосеевского НПП в Facebook.

Считается, что за пределы ареала его нечаянно разнесли люди по торговым путям. Этот вид может иметь окрас тела разных оттенков коричневого цвета, а также черную голову и щупальца ("антенны"); с правой стороны тела у него хорошо заметно дыхательное отверстие – пневмостому.

Этот вид может достигать достаточно значительных размеров — 8-12, а иногда и 18 см.

Экологи говорят, что появление новых видов обусловлено как глобальными изменениями окружающей среды, так и прямым или косвенным влиянием на него человеческой деятельности.

Чаще Arion vulgaris можно увидеть в сумерках или после дождя

Встречали этого пришельца в разных местах центральной части национального парка – в районе Мышеловки, на территории парка культуры и отдыха им. Рыльского, возле Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Чаще всего моллюска можно увидеть в сумерках или после дождя.

В случае опасности или во время атаки хищника моллюск сжимает свое мускулистое тело, от чего принимает шаровидную форму.

Сотрудники парка говорят, что будут следить за моллюском, чтобы вовремя выявить его потенциально возможное влияние на окружающую среду, поскольку считается, что в пределах своего распространения он может серьезно повреждать садовые и другие сельскохозяйственные культуры.

Сотрудники парка будут следить за моллюском, чтобы вовремя выявить его потенциально возможное влияние на окружающую среду.

Напомним, в Киеве создадут четыре заказника. Как рассказали экологи, речь идет о зеленых зонах "Возрастная дубрава", "Труханов остров-1", "Коручка" и "Лес орхидей".

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