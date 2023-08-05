В одном из парков Киева обнаружили пришельца с Пиренейского полуострова: что говорят экологи (фото)

Считается, что в рамках своего распространения испанская улитка может достаточно серьезно повреждать садовые и другие сельскохозяйственные культуры.
В Голосеевском парке Киева обнаружили пришельца – улитку испанскую (Arion vulgaris) – чужеродный вид брюхоногих моллюсков, родиной которых, по одной из версий, считают Пиренейский полуостров.
Об этом говорится в сообщении на странице Голосеевского НПП в Facebook.
Считается, что за пределы ареала его нечаянно разнесли люди по торговым путям. Этот вид может иметь окрас тела разных оттенков коричневого цвета, а также черную голову и щупальца ("антенны"); с правой стороны тела у него хорошо заметно дыхательное отверстие – пневмостому.
Этот вид может достигать достаточно значительных размеров — 8-12, а иногда и 18 см.
Экологи говорят, что появление новых видов обусловлено как глобальными изменениями окружающей среды, так и прямым или косвенным влиянием на него человеческой деятельности.
Встречали этого пришельца в разных местах центральной части национального парка – в районе Мышеловки, на территории парка культуры и отдыха им. Рыльского, возле Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.
Чаще всего моллюска можно увидеть в сумерках или после дождя.
Сотрудники парка говорят, что будут следить за моллюском, чтобы вовремя выявить его потенциально возможное влияние на окружающую среду, поскольку считается, что в пределах своего распространения он может серьезно повреждать садовые и другие сельскохозяйственные культуры.
Напомним, в Киеве создадут четыре заказника. Как рассказали экологи, речь идет о зеленых зонах "Возрастная дубрава", "Труханов остров-1", "Коручка" и "Лес орхидей".