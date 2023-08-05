Жительница Киева обнаружила в своей квартире змею: чем все закончилось (фото)

В одной из квартир на бульваре Верховной Рады в Киеве жительница обнаружила змею, что ползла по полу. Через мгновение пресмыкающееся исчезло под шкафом, где просидело целый день.

Как сообщили на Facebook-странице Команды спасения животных города Киева, напуганная появлением змеи в своей квартире киевлянка вернулась с работы и вызвала специалистов.

Серпентологи установили, что змея относится к экзотическому виду – тонкохвостой полоз. Спасатели поймали пресмыкающееся и забрали с собой.

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Как впоследствии оказалось, эта неядовитая змея сбежала из плохо закрытого серпантария в соседнем подъезде еще три месяца назад. Владелец полоза искал своего любимца все это время.

Узнав о находке, он сразу примчался к спасателям и, осмотрев своего питомца по кличке Маршалл, сказал, что с ним все в порядке – просто немного похудел.

Где и как Маршалл провел последние три месяца, пока остается загадкой.

Напомним, ранее в Киеве произошел переполох из-за якобы змеи, которую заметили в санузле на улице Лисковской. Как сообщали в социальных сетях, змея поселилась в ведре и ползала между этажами многоквартирного дома.

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