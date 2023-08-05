Чиновник ГБР и его жена-прокурор за два года "наработали" дачу и две квартиры в Киеве

При анализе имущественного положения и доходов супругов установлено, что разница между приобретенными ими активами и их законными доходами составила более 7,1 млн грн.

Специализированная антикоррупционная прокуратура требует признать необоснованными активы на сумму свыше 7,1 млн грн, принадлежащих одному из заместителей начальника управления Государственного бюро расследований и его супруге – работнице областной прокуратуры.

Об этом Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила в Facebook.

САП по материалам НАПК заявила иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованными активов на сумму свыше 7,1 млн грн и взыскания их в доход государства, принадлежащих супругам с лица начальствующего состава центрального аппарата ДБР и его супруги – прокурора отдела прокуратуры одной из областей.

Установлено, что супруги из работника ДБР, который в период приобретения необоснованных активов также работал в органах Национальной полиции Украины, и прокурор в течение 2019-2020 годов приобрели в собственность активы, а именно садовый дом, две квартиры в центре г. Киева и машиноместо общей стоимостью 7,7 млн. грн.

При анализе их имущественного положения и доходов установлено, что разница между приобретенными ими активами и их законными доходами составила более 7,1 млн грн.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напомним, в Киеве задержали начальника военкомата за "схемы" переправки мужчин за границу.

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