В Соломенском районе Киева разбросали яд для животных: что известно

От яда погиб один кот, другой находится в ветеринарной клинике.

В Соломенском районе Киева разбрасывали ядовитое вещество для животных. Яд, в частности, обнаружили в Турецком городке. От яда уже один кот погиб, другой находится в ветеринарной клинике.

Об этом сообщает полиция Киева.

В Соломенское управление с заявлением обратились представители Киевского общества защиты животных о том, что выявлен факт жестокого обращения с животными на улице Ивана Пулюя. Следственно-оперативная группа, прибывшая по указанному адресу, задокументировала факт преступления.

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Полицейские установили, что неизвестные разбрасывают ядовитое вещество, чтобы погибли бездомные коты. Известно, что от таких действий уже погибло одно животное, другое находится в ветеринарной клинике.

По данному факту следователь Соломенского управления полиции возбудил уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Проводятся мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Как рассказали в Киевском обществе защиты животных "Счастливый берег", ядовитое вещество разбросали в Турецком городке.

Голубоглазый котик Блум, которого удалось спасти, ищет семью/Фото: Алина Кирнарская

"Одну жизнь не удалось спасти, другой котенок — голубоглазый Блум остается в клинике, стабилизируется и ждет повторных анализов. Со следующей недели его выписывают. Уходить ему некуда, поэтому малыши ищут семью", — отметили зоозащитники.

Напомним, в одном из парков Киева обнаружили пришельца с Пиренейского полуострова — улитку испанскую. Этот вид может достигать достаточно значительных размеров – 8-12, а иногда и 18 см.

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