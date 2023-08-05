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В Соломенском районе Киева разбросали яд для животных: что известно

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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В Соломенском районе Киева разбросали яд для животных: что известно

Из-за ядовитого вещества в Соломенском районе столицы погибают бездомные животные / Фото: из соцсетей

От яда погиб один кот, другой находится в ветеринарной клинике.

В Соломенском районе Киева разбрасывали ядовитое вещество для животных. Яд, в частности, обнаружили в Турецком городке. От яда уже один кот погиб, другой находится в ветеринарной клинике.

Об этом сообщает полиция Киева.

В Соломенское управление с заявлением обратились представители Киевского общества защиты животных о том, что выявлен факт жестокого обращения с животными на улице Ивана Пулюя. Следственно-оперативная группа, прибывшая по указанному адресу, задокументировала факт преступления.

Полицейские установили, что неизвестные разбрасывают ядовитое вещество, чтобы погибли бездомные коты. Известно, что от таких действий уже погибло одно животное, другое находится в ветеринарной клинике.

По данному факту следователь Соломенского управления полиции возбудил уголовное производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

Проводятся мероприятия по установлению причастных к преступлению лиц и привлечению их к уголовной ответственности.

Как рассказали в Киевском обществе защиты животных "Счастливый берег", ядовитое вещество разбросали в Турецком городке.

Голубоглазый котик Блум, которого удалось спасти, ищет семью/Фото: Алина Кирнарская / ©
Голубоглазый котик Блум, которого удалось спасти, ищет семью/Фото: Алина Кирнарская

"Одну жизнь не удалось спасти, другой котенок — голубоглазый Блум остается в клинике, стабилизируется и ждет повторных анализов. Со следующей недели его выписывают. Уходить ему некуда, поэтому малыши ищут семью", — отметили зоозащитники.

Напомним, в одном из парков Киева обнаружили пришельца с Пиренейского полуострова — улитку испанскую. Этот вид может достигать достаточно значительных размеров – 8-12, а иногда и 18 см.

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Дата публикации
Просмотры
672
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