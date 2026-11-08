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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Нашли мертвыми трех человек, среди них — ребенок: в Киевской области причиной трагедии стал угарный газ

В Киевской области произошла смертельная трагедия из-за неправильного использования генератора.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Отравление угарным газом в Киевской области

Отравление угарным газом в Киевской области

В селе Чупира Белоцерковского района Киевской области три человека погибли в результате отравления угарным газом. Среди погибших — девочка 2010 года рождения. Еще один подросток был госпитализирован в детскую больницу.

Об этом сообщили в ГСЧС Киевской области.

Смертельное отравление угарным газом в Белоцерковском районе: детали трагедии

Сообщение о происшествии на улице Урожайной поступило в Службу спасения Белоцерковского района 8 ноября в 09:20. На место прибыли спасатели.

«В результате отравления погибли три человека: мужчина 1978 г.р., женщина 1986 г.р. и девочка 2010 г.р. Еще один пострадавший — парень 2010 г.р. — госпитализирован в детскую больницу», — сообщили спасатели.

По предварительной информации ГСЧС, причиной трагедии стала неправильная эксплуатация генератора, работавшего в подвальном помещении.

Генераторы категорически запрещено использовать в жилых, подвальных и других закрытых помещениях. Они должны работать исключительно на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от построек, окон и дверей», — предостерегают спасатели.

В ГСЧС призывают соблюдать правила эксплуатации генераторов и не устанавливать их в помещениях, даже если там есть вентиляция.

Напомним, в конце октября на Львовщине произошла еще одна трагедия из-за отравления угарным газом. В частном доме погибли 65-летняя женщина и 70-летний мужчина. Как сообщали в «Газсетях», люди использовали газовую плиту и духовку не по назначению — для обогрева помещения и сушки одежды.

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