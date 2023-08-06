На "Батьківщину-мати" встановили тризуб (відео)

На щит монумента "Батьківщина-мати" в Києві встановили тризуб. Він замінив демонтований символ СРСР.

Тризуб доправили до монументу ввечері 5 серпня. Однак через неможливість закріпити герб у темний період доби, монтажні роботи перенесли на ранок. Вже сьогодні роботу завершено.

Нагадаємо, 1 серпня з монумента "Батьківщина-мати" демонтували герб Радянського Союзу.

Монумент "Батьківщина-мати" в Києві перейменують на "Україну-мати". Як зазначили в Національному музеї історії України в Другій світовій війні, монумент унікальний як пам'ятка науки й техніки, зведена завдяки праці українських робітників, інженерів і вчених. Передбачається, що його перейменують до Дня Незалежності України 24 серпня.

Також експерти приблизно оцінили витрати на заміну радянського герба на щиті "Батьківщини-матері" в розмірі 36 мільйонів гривень. Всі роботи мають бути завершені до 24 серпня, Дня Незалежності України.

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