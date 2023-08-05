Мешканка Києва виявила у своїй квартирі змію: чим усе закінчилося (фото)

В одній з квартир на бульварі Верховної Ради у Києві мешканка виявила змію, яка повзла по долівці. Через мить плазун зник під шафою, де просидів цілий день.

Як повідомили на Facebook-сторінці Команди порятунку тварин міста Києва, налякана появою змії у своїй квартирі киянка повернулася з роботи і викликала фахівців.

Серпентологи встановили, що змія належить до екзотичного виду — тонкохвостий полоз. Рятувальники упіймали плазуна та забрали із собою.

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Як згодом виявилося, ця неотруйна змія втекла із погано зачиненого серпантарію в сусідньому під’їзді ще три місяці тому. Власник полоза шукав свого улюбленця весь цей час.

Дізнавшись про знахідку, він одразу примчав до рятувальників і, оглянувши свого вихованця на прізвисько Маршалл, сказав, що з ним все в порядку - просто трохи схуднув.

Де і як Маршалл провів останні три місяці, поки залишається загадкою.

Нагадаємо, раніше в Києві стався переполох через нібито змію, яку помітили в санвузлі на вулиці Лісківській. Як повідомляли в соціальних мережах, змія поселилася у відрі і повзала між поверхами багатоквартирного будинку.

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