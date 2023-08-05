Посадовець ДБР та його дружина-прокурорка за два роки "напрацювали" дачу та дві квартири у Києві

Під час аналізу майнового стану та доходів подружжя з’ясовано, що різниця між набутими ними активами і їх законними доходами склала понад 7,1 млн грн.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагає визнати необґрунтованими активи на суму понад 7,1 млн грн, що належать одному із заступників начальника управління Державного бюро розслідувань та його дружині – працівниці обласної прокуратури.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Facebook.

САП за матеріалами НАЗК заявила позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів на суму понад 7,1 млн грн та стягнення їх в дохід держави, що належать подружжю з особи начальницького складу центрального апарату ДБР та його дружини – прокурора відділу прокуратури однієї з областей.

Встановлено, що подружжя з працівника ДБР, який в період набуття необґрунтованих активів також працював в органах Національної поліції України, і прокурора упродовж 2019-2020 років набуло у власність активи, а саме садовий будинок, дві квартири в центрі м. Києва і машиномісце загальною вартістю 7,7 млн грн.

Під час аналізу їх майнового стану та доходів з’ясовано, що різниця між набутими ними активами і їх законними доходами склала понад 7,1 млн грн.

Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, у Києві затримали начальника військкомату за "схеми" переправлення чоловіків за кордон.

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