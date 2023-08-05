У Солом’янському районі Києва розкидали отруту для тварин: що відомо

Від отрути загинув один кіт, інший перебуває у ветеринарній клініці.

У Солом’янському районі Києва розкидали отруйну речовину для тварин. Отруту, зокрема, виявили у Турецькому містечку. Від отрути вже один кіт загинув, інший - перебуває у ветеринарній клініці.

Про це повідомляє поліція Києва.

До Солом’янського управління із заявою звернулись представники Київського товариства захисту тварин про те, що виявлено факт жорстокого поводження із тваринами на вулиці Івана Пулюя. Слідчо-оперативна група, яка прибула за вказаною адресою задокументувала факт злочину.

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Поліцейські встановили, що невідомі особи розкидають отруйну речовину, аби загинули безпритульні коти. Відомо, що від таких дій вже загинула одна тварина, інша знаходиться у ветеринарній клініці.

За даним фактом слідчий Солом’янського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Наразі проводяться заходи зі встановлення причетних до злочину осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Як розповіли у Київському товаристві захисту тварин "Щасливий берег", отруйну речовину розкидали у Турецькому містечку.

Блакитноокий котик Блум, якого вдалося врятувати, шукає родину / Фото: Аліна Кірнарська

"Одне життя не вдалося врятувати, інше кошеня — блакитноокий Блум залишається в клініці, стабілізується та чекає на повторні аналізи. З наступного тижня його виписують. Йти йому нікуди, тому малечі шукають родину", - зазначили зоозахисники.

Нагадаємо, в одному з парків Києва виявили прибульця з Піренейського півострова — слимака іспанського. Цей вид може досягати досить значних розмірів — 8-12, а інколи й 18 см.

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