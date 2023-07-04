Декомунізація у Києві: для шести міських об’єктів повторно шукають нові назви

Київська міськрада повторно збирає пропозиції щодо перейменування шести об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Київрада повторно збирає пропозиції щодо перейменування шести міських об’єктів, назви яких пов’язані з Росією та її сателітами.

Пропозиції щодо перейменування приймаються до 12 липня поточного року на електронну адресу: name@kmr.gov.ua.

Про це йдеться на сайті Київради.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, проєкти рішень Київської міської ради про перейменування міських об’єктів, які були відхилені на пленарних засіданнях за процедурою направились на повторний збір пропозицій в електронному вигляді.

"Нам необхідно завершити процес дерусифікації київської топоніміки, тому потрібно перейменувати кожен міський об'єкт, назва якого пов’язана з росією, її радянським та імперським минулим. Звісно це тривалий процес, і ми маємо ретельно вивчити кожну пропозицію аби уникнути дублювань та невідповідностей. Наразі повторно розпочато збір пропозицій щодо перейменування шести міських об'єктів. Наголошую, що пропозиції, які дублюють за змістом варіанти, які вже було відхилено, розглядатись не будуть", – наголосила Вікторія Муха.

Експертна комісія розгляне кожну пропозицію за критеріями відповідності вимогам чинного законодавства, і згодом з урахуванням рекомендацій буде проведено рейтингове електронне голосування щодо перейменування цих міських об’єктів.

Перелік міських обʼєктів, які планується перейменувати:

Святошинський район:

– вулиця Булгакова;

– вулиця Огарьова;

– вулиця Академіка Туполєва;

– вулиця Червонозаводська.

Подільський район:

– провулок Яблочкова.

Дніпровський район:

– вулиця Петра Запорожця.

Зразок оформлення обґрунтування щодо нових назв за посиланням: https://kmr.gov.ua/uk/content/pereymenuvannya.

Довідка. Пропозиції, які дублюють за змістом варіанти, які вже було відхилено, розглядатись не будуть, а саме:

відхилено пропозицію про перейменування вулиці Булгакова на вулицю Петра Гулак-Артемовського;

відхилено пропозицію про перейменування вулиці Огарьова на вулицю Авіаторську;

відхилено пропозицію про перейменування вулиці Академіка Туполєва на вулицю Авіаційну;

відхилено пропозицію про перейменування вулиці Червонозаводської на вулицю Литовську;

відхилено пропозицію про перейменування провулка Яблочкова на провулок Дубецький;

відхилено пропозицію про перейменування вулиці Петра Запорожця на вулицю Запорожців.

Нагадаємо, у київському метро вже змінили вивіску на одній з перейменованих станцій.

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